Опубликовано видео удара ВКС по боевикам "Ан-Нусры"* в Сирии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео удара российской авиации по позициям террористической организации "Джабхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб.

Как сообщал ранее представитель военного ведомства Игорь Конашенков, в результате авианалета ликвидированы 49 боевиков, в том числе семь полевых командиров.

ВКС также уничтожили крупнейший заглубленный арсенал группировки, где террористы хранили более тысячи тонн боеприпасов.

* Запрещенная в России террористическая организация

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