В АТЦ СНГ рассказали, как боевики возвращаются из Сирии на родину

КРАСНОДАР, 5 окт — РИА Новости. Основными пунктами, через которые боевики террористической группировки "Исламское государство"* возвращаются домой, являются аэропорты Турции, государств Балкан и Восточной Европы, а также Швейцарии, заявил в интервью РИА Новости руководитель Антитеррористического центра государств-участников (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.
Собеседник агентства добавил, что в качестве транзитных стран террористами также используются Венгрия, Польша, в меньшей степени – Румыния и Швейцария.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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