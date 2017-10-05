В АТЦ СНГ рассказали, как боевики возвращаются из Сирии на родину

КРАСНОДАР, 5 окт — РИА Новости. Основными пунктами, через которые боевики террористической группировки "Исламское государство"* возвращаются домой, являются аэропорты Турции, государств Балкан и Восточной Европы, а также Швейцарии, заявил в интервью РИА Новости руководитель Антитеррористического центра государств-участников (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

"Большинство боевиков-террористов будет возвращаться в страны исхода либо уезжать в другие государства (как СНГ, так и Евросоюза) теми же маршрутами, что и при выезде в зоны конфликта. Фактически это означает использование пересадочных рейсов из Турции в аэропорты городов стран Содружества (СНГ – ред). Специальные исследования показывают, что особенно востребован балканский маршрут", — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что в качестве транзитных стран террористами также используются Венгрия, Польша, в меньшей степени – Румыния и Швейцария.