ИГ* перебрасывают силы из Сирии в Пакистан, заявили в АТЦ СНГ

КРАСНОДАР, 5 окт — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"*, терпя поражение в Сирии, массово перебазируются в пакистанскую провинцию Вазиристан, заявил в интервью РИА Новости руководитель Антитеррористического центра государств-участников (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

"С осени 2016 года наблюдается переброска значительных сил боевиков ИГИЛ* из Сирии и Ирака на территорию Вазиристана (Пакистан) с дальнейшим их перераспределением. Иными словами, решение военно-политических задач в Сирии, с одной стороны, снижает численность вооруженных радикалов на физическом уровне, с другой стороны, заставляет ИГИЛ* изменить не только тактику, но и географию предстоящей активности", — сказал он.