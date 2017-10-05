В АТЦ СНГ заявили об освобождении от террористов 90% территории Сирии

КРАСНОДАР, 5 окт — РИА Новости. Территория Сирии сегодня на 90% освобождена от террористических группировок, заявил в интервью РИА Новости руководитель Антитеррористического центра государств-участников (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

"По оценкам военных, сегодня от террористических формирований освобождено 90% территории Сирийской Арабской Республики, что является очень важным позитивным результатом", — сказал он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве.

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