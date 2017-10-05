В Дамаске воспитанники интерната отправили боевикам "письма мира"

ДАМАСК, 5 окт — РИА Новости. Воспитанники интерната им. Хафеза Асада в столице Сирии отправили в зону деэскалации, где еще есть боевики, письма с просьбой о мире, рассказала журналистам директор дамасского интерната Шахира Фаллух.

"Сегодня в интернате провели особый урок — дети написали письма мира для боевиков, которые находятся в зоне деэскалации в Восточной Гуте", — уточнила она.

Интернат им. Хафеза Асада в Дамаске — одно из старейших учебных заведений для детей-сирот в Сирии. Основано более 40 лет назад по инициативе президента Хафеза Асада для обучения детей, потерявших родителей. Сейчас там живут и обучаются 600 мальчиков и 700 девочек из всех районов Сирии. В интернат принимаются дети с трех месяцев. Там они могут жить и учиться вплоть до выпускного класса.

В ходе войны в Сирии интернат подвергался обстрелам несколько раз. "Каждый раз мы делаем ремонт, все восстанавливаем и не собираемся прерывать учебный процесс. Построить новое здание не так сложно, воспитать настоящего человека гораздо труднее", — сказала Фаллух.

В непосредственной близости от интерната проходит граница зоны деэскалации "Восточная Гута", где за режимом прекращения огня следит российская военная полиция. Военнослужащие передали детские письма и рисунки в Восточную Гуту со школьным автобусом, перевозившим детей так называемой умеренной оппозиции.

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