Центр по примирению рассказал о нормализации обстановки в Сирии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии рассказал о нормализации обстановки в стране, за сутки проведены две гуманитарных акции.

"В течение суток проведено две гуманитарные акции: в городе Хмайма-Кебира (провинция Алеппо) местным жителям было выдано около 3 тонн продовольствия; в населенном пункте Хейса (провинция Хомс) было доставлено и роздано населению 2 тонны продовольствия", — говорится в сообщении.

"Подписанное в сентябре странами-гарантами астанинское соглашение позволило нарастить гуманитарную помощь населению, проживающему как в районах зон деэскалации, так и за их пределами", — отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что восстановление социально значимых объектов инфраструктуры населенных пунктов Сирии продолжается.

"Так, в городе Муаддамиет-эш-Ших (провинция Дамаск) выполнены восстановительные работы в школе для 5-9 классов, емкостью на 400 учеников. Детей встречают уютные, светлые классы. В населенном пункте Джаба (провинции Эль-Кунейтра) начаты ремонтные работы дорожного покрытия на участке длинной 2,5 километра", — подчеркнули в Центре по примирению.

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