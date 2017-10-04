В Пентагоне назвали безосновательными обвинения в сотрудничестве с ИГ*

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. В Пентагоне назвали безосновательными и не помогающими в борьбе с "Исламским государством*" обвинения в сотрудничестве в Сирии с террористами в адрес США и возглавляемой ими коалиции.

"Силы коалиции по-прежнему сосредоточены на разгроме ИГ*. Любое предположение о том, что американские силы или наши партнеры по коалиции работают с террористическими группировками, является необоснованным и не помогает операции по разгрому ИГ*", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.

"Коалиция продолжает согласование своих действий с российскими войсками, чтобы гарантировать, что нет никакого недопонимания или стратегических просчетов в воздухе или на земле", — добавил представитель Пентагона.

Ранее в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что серия атак боевиков ИГ* на правительственные войска в Сирии совершена из зоны, где расположена "военная миссия США". Кроме того, он заявил, что основным препятствием для разгрома ИГ* в Сирии является "не боеспособность террористов, а поддержка и заигрывание с ними США".

*Запрещенная в России террористическая организация

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