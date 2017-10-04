В Минобороны рассказали, что препятствует разгрому ИГ* в Сирии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Основным препятствием для разгрома террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии является не боеспособность террористов, а поддержка и заигрывание с ними США, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Мы не раз обращали внимание, что основным препятствием для завершения разгрома ИГИЛ* в Сирии является не боеспособность террористов, а поддержка и заигрывание с ними американских коллег", — сказал он.

Конашенков отметил, что, по всей видимости, успехи сирийской армии при поддержке российских ВКС и стремительное освобождение от террористов долины Евфрата идут вразрез с планами США.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России

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