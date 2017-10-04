Эксперт рассказал, как ВКС уничтожили главарей "Джебхат ан-Нусры"*

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Операция по ликвидации главарей террористической группы "Джебхат ан-Нусры"* в Сирии была проведена с максимальной точностью, которая была обеспечена благодаря данным разведки и использованию бомб со спутниковым наведением, заявил РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Очевидно, что в качестве средств поражения были использованы авиабомбы со спутниковым наведением, что позволило с хирургической точностью поразить объект, где находились террористы. Стоит отметить отличную работу российской электронной, спутниковой и агентурной разведки, которая представила необходимые данные для планирования и проведения данной операции", — сказал Коротченко.
"Потеря главы деморализует всю группировку, воевать они будут уже менее эффективно. Мы можем ожидать, что сейчас наступление сирийских войск на земле при поддержке ВКС РФ будет развиваться быстрее, чем до сегодняшнего дня", — заключил собеседник агентства.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>