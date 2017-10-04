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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт рассказал, как ВКС уничтожили главарей "Джебхат ан-Нусры"*

16:1804.10.2017
(обновлено: 16:19 04.10.2017)
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© Фото : Минобороны РФСамолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фотоСамолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© Фото : Минобороны РФ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Операция по ликвидации главарей террористической группы "Джебхат ан-Нусры"* в Сирии была проведена с максимальной точностью, которая была обеспечена благодаря данным разведки и использованию бомб со спутниковым наведением, заявил РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Энергия для глобального роста. 4 октября 2017
© РИА Новости
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Ранее в Минобороны РФ заявили, что в результате удара ВКС РФ в Сирии уничтожены 12 полевых командиров "Джебхат-ан-Нусры"*, в том числе ближайший помощник главаря Абу Мухаммеда аль-Джуляни, при этом сам аль-Джуляни потерял руку и находится в критическом состоянии.

"Очевидно, что в качестве средств поражения были использованы авиабомбы со спутниковым наведением, что позволило с хирургической точностью поразить объект, где находились террористы. Стоит отметить отличную работу российской электронной, спутниковой и агентурной разведки, которая представила необходимые данные для планирования и проведения данной операции", — сказал Коротченко.

Специальная операция Министерства обороны РФ по ликвидации международной террористической группировки Джебхат ан-Нусра. 4 октября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Минобороны объявило о ликвидации командования "Джебхат ан-Нусры"*
По словам эксперта, в результате данного удара "ан-Нусра"* фактически обезглавлена, что серьезно скажется на её деятельности как в Сирии, так и в соседних государствах.

"Потеря главы деморализует всю группировку, воевать они будут уже менее эффективно. Мы можем ожидать, что сейчас наступление сирийских войск на земле при поддержке ВКС РФ будет развиваться быстрее, чем до сегодняшнего дня", — заключил собеседник агентства.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Два года операции российских ВКС в Сирии
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