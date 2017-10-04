Путин о выводе иранских военных из Сирии: национальные интересы есть у всех

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия с уважением относится к национальным интересам Ирана, но национальные интересы есть также и у России, Турции, Саудовской Аравии, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе панельной сессии Российской энергетической недели.
Путин отметил, что страна сама должна определять свой путь, "это суверенное право народа этого государства". "Это в полной мере относится к Ирану. Мы всегда с уважением относились к суверенитету и к внутренней и внешней политике любого государства. Иран — наш сосед, наш давний партнер, и мы этим дорожим, с уважением относимся к национальным интересам Ирана, но национальные есть интересы не только у Ирана, они есть и у России, и у Турции, и у Саудовской Аравии", — сказал Путин.
"Мы знаем об этих озабоченностях, причем встречных озабоченностях со всех сторон. Сейчас всех, например, заботит ситуация в Ираке — как она развивается, с референдумом в Иракском Курдистане — там много внутренних проблем региональных. Если настроить себя на поиск компромиссов и решений, которые приемлемы для всех участников этого процесса, то ситуация становится более стабильной", — добавил президент.
"У нас есть то, что нас всех объединяет, и упор нужно делать не на то, что является предметом спора, а на то, что является общими интересами, и тогда нас будет ждать успех", — резюмировал Путин.