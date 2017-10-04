Путин о выводе иранских военных из Сирии: национальные интересы есть у всех

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия с уважением относится к национальным интересам Ирана, но национальные интересы есть также и у России, Турции, Саудовской Аравии, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе панельной сессии Российской энергетической недели.

Ведущий задал президенту вопрос, как Россия на фоне укрепления отношений с Саудовской Аравией видит ситуацию после того, как завершится конфликт в Сирии, может ли Россия гарантировать Саудовской Аравии, что все иранские военные формирования уйдут из Сирии после завершения конфликта.

Путин отметил, что страна сама должна определять свой путь, "это суверенное право народа этого государства". "Это в полной мере относится к Ирану. Мы всегда с уважением относились к суверенитету и к внутренней и внешней политике любого государства. Иран — наш сосед, наш давний партнер, и мы этим дорожим, с уважением относимся к национальным интересам Ирана, но национальные есть интересы не только у Ирана, они есть и у России, и у Турции, и у Саудовской Аравии", — сказал Путин.

"Мы знаем об этих озабоченностях, причем встречных озабоченностях со всех сторон. Сейчас всех, например, заботит ситуация в Ираке — как она развивается, с референдумом в Иракском Курдистане — там много внутренних проблем региональных. Если настроить себя на поиск компромиссов и решений, которые приемлемы для всех участников этого процесса, то ситуация становится более стабильной", — добавил президент.

"У нас есть то, что нас всех объединяет, и упор нужно делать не на то, что является предметом спора, а на то, что является общими интересами, и тогда нас будет ждать успех", — резюмировал Путин.