Кремль отреагировал на информацию о пленных россиянах в Сирии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Сообщения СМИ о захвате россиян в Сирии "вряд ли можно воспринимать как официальную информацию", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле видели сообщения о плененном террористами российском казаке, но они пока не подтвердились.

"Поэтому, конечно, нужно представить более заслуживающее доверия подтверждение этому. Но, еще раз повторяю, эта информация по всем возможным источникам будет проверяться на предмет подтверждения того, что эти люди являются гражданами нашей страны", — отметил Песков.

Он добавил, что этим займутся российские спецслужбы.

Одного из мужчин опознали

Накануне западные СМИ сообщили, что ИГ* опубликовала видео с двумя пленными россиянами. На записи один из мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем, называет год и место рождения — 1979 год, Аксайский район Ростовской области. О службе в российской армии мужчина не говорит.

Представитель Всевеликого войска Донского рассказал РИА Новости, что казаки опознали в мужчине на видео Романа Заболотнoго.

"Когда мы посмотрели видео, все его опознали, сомнений не было. Это наш казак Аксайского юрта", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что последний раз товарищи его видели около двух-трех недель назад. "Он работал вахтовым методом, ездил по России", — уточнил представитель казачества.

При этом товарищи Заболотного выразили недоумение по поводу того, как он попал в Сирию. "Никто не знал, что он мог туда поехать… Мы молимся о его жизни, и чтобы он благополучно вернулся домой", — сказал собеседник агентства.

Также депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил РИА Новости, что знаком с якобы "попавшим в плен" Заболотным.

"Я его знаю хорошо, он из Аксая, был в дружине, активно участвовал в казачьем движении. Я дал задание начальнику штаба Союза казаков-воинов России и зарубежья (который Водолацкий возглавляет — ред.) разобраться в полученной информации, соответствует ли она действительности ", — пояснил Водолацкий.

Он также поручил установить его местонахождение.

Депутат добавил, что Заболотный сейчас не отвечает ни по одному из номеров, а также в мессенджерах.

Реакция Минобороны

В свою очередь, в Минобороны заявили, что никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями российских военнослужащих в Сирии, не было.

На прошлой неделе ведомство уже опровергало заявление террористов, которые утверждали, что взяли в плен двух россиян в районе населенного пункта Эш-Шула. По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, ссылки на видео с якобы захваченными россиянами нельзя считать достоверным источником сведений.

"В этой ситуации единственным официальным источником информации является Министерство обороны России. Все остальные — "фейки", ссылки на какие-то источники у террористов — не имеют под собой абсолютно никакой основы", — сказал он.

По его словам, террористические организации, действующие в Сирии, ведут, в том числе, и информационную войну против российских военных.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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