Эксперт: ликвидация верхушки "Ан-Нусры"* нанесла ей серьезный удар

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ликвидация верхушки запрещенной в России террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"* авиаударом ВКС РФ приведет к ее параличу в среднесрочной перспективе, но окончательно сбрасывать группировку со счетов пока рано, считает специалист по современной истории Ближнего Востока и Северной Африки, преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов.
"Представленная МО информация в виде документального видео достаточно красноречива. Если подтвердится информация, что в рамках удара была уничтожена крупная группа главарей "Джебхат ан-Нусры"*, это, конечно, серьезный удар, который может привести к тому, что эта организация на определенном этапе окажется парализована внутренними конфликтами, борьбой за власть, пока она будет восстанавливать свою структуру… В среднесрочной перспективе такой удар может прямо сказаться на эффективности действий "Нусры"* на театрах боевых действий", — заявил эксперт РИА Новости.
Его возможный выход из строя также нанесет по позициям группировки сильный удар.
"Альтернативной фигуры, знакомой сирийской общественности, среди руководителей "Нусры"* сейчас нет", — объяснил эксперт.
В то же время говорить, что такой мощный удар приведет к полной ликвидации группировки, нельзя: она будет стараться восстановить свою структуру, управляемость и влияние, отметил Лукьянов.
По данным специалиста, сейчас "Джебхат-ан-Нусра"* обладает в Сирии позициями в провинции Идлиб, в Восточной Гуте, в пригородах Дамаска, а также в провинции Дейр эз-Зор. "Она претендует на власть не только в отдельном районе Сирии, но на присутствие по всей стране", — объяснил он.
*Террористическая организация, запрещенная в России