Эксперт: ликвидация верхушки "Ан-Нусры"* нанесла ей серьезный удар

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ликвидация верхушки запрещенной в России террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"* авиаударом ВКС РФ приведет к ее параличу в среднесрочной перспективе, но окончательно сбрасывать группировку со счетов пока рано, считает специалист по современной истории Ближнего Востока и Северной Африки, преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации командования группировки "Джебхат-ан-Нусра"* в результате авиаудара самолетами Су-34 и Су-35. Уничтожены 12 полевых командиров, главарь "Джебхат-ан-Нусры"* Абу Мухаммед аль-Джуляни получил тяжелые осколочные ранения, потерял руку и находится в критическом состоянии, его ближайший помощник уничтожен.

"Представленная МО информация в виде документального видео достаточно красноречива. Если подтвердится информация, что в рамках удара была уничтожена крупная группа главарей "Джебхат ан-Нусры"*, это, конечно, серьезный удар, который может привести к тому, что эта организация на определенном этапе окажется парализована внутренними конфликтами, борьбой за власть, пока она будет восстанавливать свою структуру… В среднесрочной перспективе такой удар может прямо сказаться на эффективности действий "Нусры"* на театрах боевых действий", — заявил эксперт РИА Новости.

Лукьянов отметил также, что командный состав группировки включает в себя как представителей Сирии, так и иностранцев, в первую очередь арабских стран. В этой связи ее лидер Абу Мухаммед аль-Джуляни, сириец по происхождению, играет в группировке важную роль связи международного терроризма и местных, сирийских сторонников исламизма.

Его возможный выход из строя также нанесет по позициям группировки сильный удар.

"Альтернативной фигуры, знакомой сирийской общественности, среди руководителей "Нусры"* сейчас нет", — объяснил эксперт.

В то же время говорить, что такой мощный удар приведет к полной ликвидации группировки, нельзя: она будет стараться восстановить свою структуру, управляемость и влияние, отметил Лукьянов.

"Нусра"* обладает развитой сетевой структурой, что позволяет осуществлять эффективную ротацию кадров, командного состава… Основой лидерства группировки является не только харизма лидеров, но и идеология и военно-политические и экономические ресурсы, которыми она владеет", — объяснил он.

По данным специалиста, сейчас "Джебхат-ан-Нусра"* обладает в Сирии позициями в провинции Идлиб, в Восточной Гуте, в пригородах Дамаска, а также в провинции Дейр эз-Зор. "Она претендует на власть не только в отдельном районе Сирии, но на присутствие по всей стране", — объяснил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России