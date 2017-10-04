Песков: спецслужбы занимаются вопросом о захваченных в Сирии россиянах

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские спецслужбы занимаются вопросом о якобы захваченных в Сирии россиянах, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне в западных СМИ появилась информация, что группировка ИГ* опубликовала видео с двумя якобы захваченными в плен россиянами. О службе в ВС РФ на записи мужчины не говорят. Минобороны опровергло информацию о пленении российских военнослужащих.

"Кремль не имеет возможности заниматься их судьбой, но, безусловно, соответствующие российские службы, конечно же, будут использовать все возможности для установления их гражданства", — подчеркнул Песков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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