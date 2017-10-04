Песков прокомментировал сообщения о "захваченном" россиянине в Сирии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Кремле видели информацию о захваченном террористами в Сирии российском казаке, но она пока не подтверждена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, сообщения в СМИ "вряд ли можно воспринимать как официальную информацию".

"Поэтому, конечно, нужно представить более заслуживающее доверия подтверждение этому. Но, еще раз повторяю, эта информация по всем возможным источникам будет проверяться на предмет подтверждения того, что эти люди являются гражданами нашей страны", — добавил Песков.

Накануне западные СМИ сообщали, что группировка ИГ* опубликовала видео с двумя пленными россиянами. На записи один из мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем, называет год и место рождения — 1979 год, Аксайский район Ростовской области. О службе в российской армии мужчина не говорит.

Представитель Всевеликого войска Донского рассказал РИА Новости, что казаки опознали в мужчине на видео Романа Заболотнoго. Последний раз товарищи его видели около двух-трех недель назад и теперь молятся за его жизнь.

* Запрещенная в России террористическая организация

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