ФСБ: ИГ* поменяло стратегические цели после поражения в Сирии и Ираке

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Международные террористические организации практически потерпели поражение в строительстве халифата в Сирии и Ираке; их главари определили стратегической целью создание новой всемирной террористической сети за пределами Ближнего Востока, заявил в среду директор Федеральной службы безопасности РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) генерал армии Александр Бортников.
Он отметил, что благодаря эффективным слаженным действиям сирийских правительственных войск и ВКС России, а также в результате операций коалиционных сил в Ираке МТО во главе с ИГ* несут чувствительные потери в живой силе и технике.
По его словам, об этом свидетельствуют характер и обширная география их последних терактов. "В нынешнем году количество жертв нападений в Афганистане, Сирии, Иране, Ираке, Египте, Мали, Турции, России, Великобритании, Испании, Швеции, Финляндии и других странах исчисляется сотнями. Безусловно, действия террористов следует квалифицировать как вызов всему цивилизованному человечеству, нацеленный на то, чтобы посеять панику в самых разных точках мира, запугать и дестабилизировать страны, ведущие войну с терроризмом", — сказал директор ФСБ России.
"В настоящее время главари МТО перераспределяют имеющиеся в их распоряжении силы и средства. Боевики целенаправленно "расползаются" за пределы Ближнего Востока, концентрируются в нестабильных регионах с прицелом на создание новых очагов напряженности и вооруженных конфликтов", — добавил Бортников, подчеркнув затем, что в целом "международные террористы осуществляют масштабное переформатирование своей деятельности, пытаются быстрыми темпами приспособиться к изменившейся ситуации".
* Запрещенная в России террористическая организация