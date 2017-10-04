ФСБ: ИГ* поменяло стратегические цели после поражения в Сирии и Ираке

КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Международные террористические организации практически потерпели поражение в строительстве халифата в Сирии и Ираке; их главари определили стратегической целью создание новой всемирной террористической сети за пределами Ближнего Востока, заявил в среду директор Федеральной службы безопасности РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) генерал армии Александр Бортников.

"Практически потерпев поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака, главари ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) и примкнувших к ней международных террористических организаций (МТО) в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети", — сказал Бортников, открывая XVI совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России, которое проходит в Краснодаре 4-5 октября.

Он отметил, что благодаря эффективным слаженным действиям сирийских правительственных войск и ВКС России, а также в результате операций коалиционных сил в Ираке МТО во главе с ИГ* несут чувствительные потери в живой силе и технике.

"Главари МТО утратили контроль над большими территориями, многими опорными пунктами и рядом нефтеносных районов. Существенно сократилась их экономическая база на Ближнем Востоке, позволявшая финансировать не только крупные формирования боевиков в этом регионе, но и своих сторонников за его пределами. Совокупность указанных факторов и осознание угрозы полного уничтожения в зонах прежнего доминирования вынудили главарей МТО изменить стратегию дальнейших действий", — заявил директор ФСБ России.

По его словам, об этом свидетельствуют характер и обширная география их последних терактов. "В нынешнем году количество жертв нападений в Афганистане, Сирии, Иране, Ираке, Египте, Мали, Турции, России, Великобритании, Испании, Швеции, Финляндии и других странах исчисляется сотнями. Безусловно, действия террористов следует квалифицировать как вызов всему цивилизованному человечеству, нацеленный на то, чтобы посеять панику в самых разных точках мира, запугать и дестабилизировать страны, ведущие войну с терроризмом", — сказал директор ФСБ России.

Он также заявил, что одновременно с этим "это стремление международных террористических структур продемонстрировать своим реальным и потенциальным сторонникам и спонсорам живучесть и способность к дальнейшим активным действиям".

"В настоящее время главари МТО перераспределяют имеющиеся в их распоряжении силы и средства. Боевики целенаправленно "расползаются" за пределы Ближнего Востока, концентрируются в нестабильных регионах с прицелом на создание новых очагов напряженности и вооруженных конфликтов", — добавил Бортников, подчеркнув затем, что в целом "международные террористы осуществляют масштабное переформатирование своей деятельности, пытаются быстрыми темпами приспособиться к изменившейся ситуации".

* Запрещенная в России террористическая организация