Главарь "Джебхат-ан-Нусры"* получил тяжелые ранения после удара ВКС в Сирии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В результате удара ВКС РФ в Сирии главарь "Джебхат-ан-Нусры" (запрещено в РФ) Абу Мухаммед аль-Джуляни получил тяжелые осколочные ранения и находится в критическом состоянии, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В результате удара главарь "Джебхат-ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и, лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии", — сказал он.
* Террористическая организация, запрещена в России
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