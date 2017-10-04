Главарь "Джебхат-ан-Нусры"* получил тяжелые ранения после удара ВКС в Сирии

Удар Военно-космических сил России по позициям ИГ у Дейр-эз-Зора. Архивное фото

Удар Военно-космических сил России по позициям ИГ у Дейр-эз-Зора. Архивное фото

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В результате удара ВКС РФ в Сирии главарь "Джебхат-ан-Нусры" (запрещено в РФ) Абу Мухаммед аль-Джуляни получил тяжелые осколочные ранения и находится в критическом состоянии, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате удара главарь "Джебхат-ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и, лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии", — сказал он.