ВКС в Сирии ликвидировали командование "Джебхат ан-Нусры"*

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В ходе специальной операции в Сирии российские ВКС ликвидировали командование международной террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"*, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По информации нескольких независимых источников, главарь группировки Абу Мухаммед аль-Джуляни, лишился руки и находится в критическом состоянии, рассказали в ведомстве.
Конашенков добавил, что российская авиация уничтожила 12 полевых командиров "ан-Нусры"*, в том числе ближайшего помощника аль-Джуляни — начальника службы безопасности группировки Ахмада аль-Гизаи.
* Террористическая организация, запрещена в России
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