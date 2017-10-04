ВКС в Сирии ликвидировали командование "Джебхат ан-Нусры"*

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 взлетает с авиабазы Хмеймим в Сирии. Архивное фото

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 взлетает с авиабазы Хмеймим в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В ходе специальной операции в Сирии российские ВКС ликвидировали командование международной террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"*, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По информации нескольких независимых источников, главарь группировки Абу Мухаммед аль-Джуляни, лишился руки и находится в критическом состоянии, рассказали в ведомстве.

Конашенков добавил, что российская авиация уничтожила 12 полевых командиров "ан-Нусры"*, в том числе ближайшего помощника аль-Джуляни — начальника службы безопасности группировки Ахмада аль-Гизаи.

* Террористическая организация, запрещена в России

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