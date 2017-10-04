Лавров: США устраивают против российских военных в Сирии опасные провокации

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. США устраивают против российских военнослужащих в Сирии смертельно опасные провокации, заявил в интервью газете "Аш Шарк Аль-Аусат" глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра, у РФ вызывает озабоченность "тактика полумер", взятая на вооружение США и их союзниками в Сирии.
По словам министра, к ведомым США силам в Сирии у российской стороны масса вопросов.
"То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы идут в контратаку, то "науськают" других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации. Отмечу и многочисленные "случайные" попадания по гражданским объектам, влекущие гибель сотен мирных жителей", — указал он.
"Не буду углубляться в детали, но надо начать с того, что коалиция, с точки зрения сирийцев и международного права, – незваный гость в Сирии. И правительство Сирии проявляет терпение до тех пор, пока действия коалиции направлены на борьбу с террористами на территории этой страны", — сообщил он.
По словам министра, участие РФ в борьбе с террористами ИГ* нацелено не только на обеспечение национальной безопасности России, но и на укрепление глобальной и региональной стабильности.
Лавров подчеркнул, что РФ продолжит наращивать усилия по мирному, политико-дипломатическому урегулированию многочисленных кризисов и конфликтов на Ближнем Востоке и Северной Африке. "Приглашаем к совместной честной работе всех, кто к этому готов", — добавил он.
*Запрещенная в России террористическая организация.