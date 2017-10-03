ХМЕЙМИМ (Сирия), 3 окт — РИА Новости. Работа по стабилизации обстановки в Сирии продолжается, сообщили в Центре примирения враждующих сторон.

"Продолжается работа по стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике, налаживанию мирной жизни граждан Сирии в районах, где недавно прошла война", — говорится в сообщении.

Согласно релизу, комитет национального примирения и управления совместно с земельным комитетом провинции Алеппо завершили проверку документов на право земельной собственности у местных жителей. Подчеркивается, что уже проверено 160 домов в 38 населенных пунктах, 116 семей вернулись в родные места.

"Кроме того, в зоне деэскалации "Хомс" за прошедшие сутки подписано с представителями вооруженной оппозиции о присоединении населенного пункта Телль-Дау (провинция Хомс) к режиму прекращения боевых действий"- отметили в ведомстве.

Также продолжается работа по восстановлению социально-значимых объектов разрушенной инфраструктуры населенных пунктов Сирии.

"Так, в городе Хомс завершены работы по восстановлению средней школы имени Гасан Ибрагим на 700 учеников. В городе Адра (провинции Дамаск) завершены пуско-наладочные работы одной из двух производственных линий пекарни "Альбассель", что обеспечит выпуск свыше 10 тонн хлебной продукции для местных жителей", — отметили в ведомстве.