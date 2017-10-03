Вооруженная оппозиция Сирии рассчитывает на начало "Астаны-7" 25 октября

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вооруженная оппозиция Сирии рассчитывает, что седьмой раунд переговоров по сирийской проблематике в Астане состоится 25 октября, заявил РИА Новости член делегации Саид Накраш.

Руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков ранее заявил РИА Новости, что точная дата проведения встречи "Астана-7" по Сирии пока не определена. Ранее глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев заявлял, что очередной раунд переговоров по Сирии в столице Казахстана планируется провести в конце октября.

"25 октября. На "Астане-6" было сказано, что встреча состоится в конце октября. Сказали, что рассматриваются даты с 25 октября. Может быть, начнутся на день позже или добавят еще день", — заявил Накраш, лидер группировки "Бригады мучеников ислама", действующей в районе Дарайя.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам 6-го раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии.