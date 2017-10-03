ВОЗ не исключает риска возникновения холеры в Сирии

ЖЕНЕВА, 3 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения не исключает риска возникновения и распространения холеры в Сирии из-за отсутствия достаточного количества чистой воды и гигиены в стране, заявил во вторник директор подразделения по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Питер Салама.

"Любая страна, в которой идет конфликт, и в которой плохая вода и гигиена, находится в зоне риска. Мы видим это на примере соседних стран – Ирака, мы упоминали уже Йемен. Так что мы не можем исключать риски во многих странах, и мы видели другие заболевания, которые уже возникали от плохой воды и гигиены в таких странах, как Сирия. Так что да, риск существует", — сказал он.

Салама отметил, что ситуацию в зонах конфликта ухудшают и намеренные атаки на медицинскую инфраструктуру в Йемене, Ираке и Сирии. Это не только повышает риск распространения заболеваний, вроде холеры, но и затрудняет должное реагирование на вспышки болезней.

Холера — острая кишечная инфекция. Инкубационный период заболевания – от нескольких часов до 5 дней. Возбудитель холеры проникает в организм человека при употреблении инфицированных продуктов питания и воды. Заражение также может произойти во время купания в водоемах и употребления воды из открытых источников водоснабжения.