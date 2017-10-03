ВОЗ не исключает риска возникновения холеры в Сирии

ЖЕНЕВА, 3 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения не исключает риска возникновения и распространения холеры в Сирии из-за отсутствия достаточного количества чистой воды и гигиены в стране, заявил во вторник директор подразделения по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Питер Салама.
Салама отметил, что ситуацию в зонах конфликта ухудшают и намеренные атаки на медицинскую инфраструктуру в Йемене, Ираке и Сирии. Это не только повышает риск распространения заболеваний, вроде холеры, но и затрудняет должное реагирование на вспышки болезней.
Холера — острая кишечная инфекция. Инкубационный период заболевания – от нескольких часов до 5 дней. Возбудитель холеры проникает в организм человека при употреблении инфицированных продуктов питания и воды. Заражение также может произойти во время купания в водоемах и употребления воды из открытых источников водоснабжения.