Путин рассказал о пользе переговоров по Сирии в Астане

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Достигнутые в Астане договоренности по зонам деэскалации в Сирии создают условия для приближения к выполнению резолюции Совбеза ООН 2244 на основе прямого диалога между правительством и оппозицией в САР, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.

"Как вы знаете, недавно в астанинском формате оформлены договоренности о четырех зонах деэскалации в Сирии, достигнутые с участием стран-гарантов — России, Ирана, Турции и при поддержке очень многих других государств. Эти договоренности создают условия для продвижения к выполнению резолюции Совета безопасности ООН 2254 на основе прямого диалога между правительством и оппозицией, объединения их усилий в интересах скорейшей ликвидации террористического очага, установления мира и сохранения единства Сирии", — сказал Путин.

*Террористическая группировка, запрещенная в России

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