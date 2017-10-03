Путин рассказал о задачах переговоров по Сирии в Астане

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Переговоры по Сирии в столице Казахстана Астане должны создать благоприятные условия для женевского процесса по урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран.

"Сам процесс в столице Казахстана призван создать благоприятные условия для политического урегулирования в рамках Женевских переговоров. Неотложной задачей сегодня является увеличение поставок гуманитарной помощи и разминирования освобожденных территорий. Подключиться к этим процессам при лидирующей роли ООН должны и без предварительных условий должны все, кто искренне желает мира Сирии и ее народу, искренне желает возвращения беженцев к родным очагам", — сказал Путин.