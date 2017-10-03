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Война в Сирии
Война в Сирии

ВКС уничтожили в Сирии центр подготовки иностранных наемников ИГ*

10:3303.10.2017
(обновлено: 12:10 03.10.2017)
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© Фото : Минобороны РФ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. ВКС России нанесли авиаудар по центру подготовки иностранных наемников ИГ* в Сирии. Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, уничтожены 40 боевиков из Северного Кавказа, а также мобильная снайперская группа террористов.

Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© Фото : Минобороны РФ
Действия ВКС в корне изменили ситуацию в Сирии, считает эксперт
Кроме того, в результате удара российской боевой авиации ликвидированы семь боевых командиров "Исламского государства"*. Одним из уничтоженных оказался выходец из Казахстана Абу Ислям аль-Казаки. Он координировал действия штурмовых формирований ИГ* в долине Евфрата.

Всего при ударе погибли более 300 боевиков, не менее 170 пострадали.

По словам Конашенкова, также уничтожено три командных пункта, девять опорных пунктов террористов, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с установленным крупнокалиберным вооружением (зенитными установками ЗУ-23, безоткатными орудиями Б-10, пулеметами ДШК), четыре склада боеприпасов.

"Благодаря эффективным действиям авиации ВКС России сирийские войска продолжают освобождение от боевиков ИГИЛ* территории вдоль реки Евфрат", — заключил он.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 взлетает с авиабазы Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Эксперт: уничтожение полевых командиров в Идлибе – крупный успех ВКС
В середине сентября сирийская армия при поддержке российской авиации после череды успехов на юго-востоке и востоке Дейр-эз-Зора подошла к берегу Евфрата. Они вытесняют отряды террористов в направлении иракской границы и создают кольцо вокруг захваченных ИГ* жилых кварталов города. В свою очередь, террористы стягивают к Дейр-эз-Зору наиболее боеспособные отряды из Ракки и с территории Ирака, через города Букемаль и Меядин.

Эта провинция имеет для Сирии важное экономическое значение, так как на ее территории добывалось около трети нефти и газа.

По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, правительственные войска смогут окончательно освободить долину реки Евфрат от боевиков за месяц-полтора.

"Я думаю, сам город и прилегающие предместья — это вопрос буквально одной-двух недель. И еще плюс несколько недель для зачистки долины реки Евфрат в сторону иракской границы и на север к Ракке", — сказал он РИА Новости.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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