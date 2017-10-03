ВКС уничтожили в Сирии центр подготовки иностранных наемников ИГ*

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. ВКС России нанесли авиаудар по центру подготовки иностранных наемников ИГ* в Сирии. Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, уничтожены 40 боевиков из Северного Кавказа, а также мобильная снайперская группа террористов.
Всего при ударе погибли более 300 боевиков, не менее 170 пострадали.
По словам Конашенкова, также уничтожено три командных пункта, девять опорных пунктов террористов, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с установленным крупнокалиберным вооружением (зенитными установками ЗУ-23, безоткатными орудиями Б-10, пулеметами ДШК), четыре склада боеприпасов.
"Благодаря эффективным действиям авиации ВКС России сирийские войска продолжают освобождение от боевиков ИГИЛ* территории вдоль реки Евфрат", — заключил он.
Эта провинция имеет для Сирии важное экономическое значение, так как на ее территории добывалось около трети нефти и газа.
По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, правительственные войска смогут окончательно освободить долину реки Евфрат от боевиков за месяц-полтора.
"Я думаю, сам город и прилегающие предместья — это вопрос буквально одной-двух недель. И еще плюс несколько недель для зачистки долины реки Евфрат в сторону иракской границы и на север к Ракке", — сказал он РИА Новости.
*террористическая группировка, запрещенная в России
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