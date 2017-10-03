ВКС в Сирии уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГ*

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ в Сирии уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников террористической группировки "Исламское государство"*, в том числе около 40 боевиков из Северного Кавказа, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Авиационным ударом уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГИЛ*, в том числе около 40 боевиков из Северного Кавказа, а также мобильная снайперская группа террористов", — сказал Конашенков.

По его словам, также уничтожено три командных пункта, девять опорных пунктов террористов, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с установленным крупнокалиберным вооружением (зенитными установками ЗУ-23, безоткатными орудиями Б-10, пулеметами ДШК), 4 склада боеприпасов.

"Благодаря эффективным действиям авиации ВКС России сирийские войска продолжают освобождение от боевиков ИГИЛ* территории вдоль реки Евфрат", — заключил Конашенков.