На восточном берегу Евфрата ВКС ликвидировали более 300 боевиков ИГ*

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 взлетает с авиабазы Хмеймим в Сирии. Архивное фото

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 взлетает с авиабазы Хмеймим в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. За двое суток на восточном берегу Евфрата убиты 304 боевика террористической группировки "Исламское государство"*, более 170 террористов ранены, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение последних двух суток авиацией ВКС России продолжалось уничтожение группировки ИГИЛ* на восточном берегу Евфрата. Подтвержденные потери террористов в данном районе составили 304 боевика убитыми и более 170 ранеными", — сказал Конашенков.