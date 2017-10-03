В Дейр-эз-Зоре боевики ИГ* открыли минометный огонь по жилому кварталу

На одной из улиц в Дэйр-эз-Зоре. Архивное фото

На одной из улиц в Дэйр-эз-Зоре. Архивное фото

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 3 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* обстреляли из минометов жилой квартал Аль-Кусур в сирийском Дейр-эз-Зоре, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

"В результате обстрела Аль-Кусур ранены десять мирных граждан. Несколько человек в тяжелом состоянии", — сообщили РИА Новости в государственной больнице Аль-Асад в Дейр-эз-Зоре.

Террористы обстреливают жилые кварталы Дейр-эз-Зора практически ежедневно. Снайперы ИГ* расстреливают мирных граждан в прифронтовых кварталах.

Передовые отряды сирийской армии 5 сентября прорвали трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора с западного направления и практически сразу перешли в наступление на восточных окраинах города. 10 сентября правительственные войска прорвали кольцо ИГ* на главном южном въезде в Дейр-эз-Зор, обеспечив безопасность трассы, идущей из Пальмиры. После, выбив террористов со стратегических высот на юго-западе города, армии САР удалось выйти к западному берегу реки Евфрат и форсировать ее, тем самым вытесняя отряды террористов в направлении иракской границы и создавая кольцо вокруг захваченных ИГ* жилых кварталов Дейр-эз-Зора.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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