В Дейр-эз-Зоре боевики ИГ* открыли минометный огонь по жилому кварталу

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 3 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* обстреляли из минометов жилой квартал Аль-Кусур в сирийском Дейр-эз-Зоре, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
"В результате обстрела Аль-Кусур ранены десять мирных граждан. Несколько человек в тяжелом состоянии", — сообщили РИА Новости в государственной больнице Аль-Асад в Дейр-эз-Зоре.
Террористы обстреливают жилые кварталы Дейр-эз-Зора практически ежедневно. Снайперы ИГ* расстреливают мирных граждан в прифронтовых кварталах.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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