В Дейр-эз-Зоре приступили к разминированию дорог, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Специалисты ВС РФ приступили к разминированию дорог, ведущих к социально-значимым объектам города Дейр-эз-Зоре в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

"В освобожденном Дейр-эз-Зор специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к разминированию дорог, ведущих к социально-значимым объектам города — здравоохранения, водо и энергоснабжения", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что результатом работы военнослужащих РФ Центра примирения враждующих сторон совместно с Комитетом национального примирения зоны деэскалации "Хомс" стало "выход, сдача оружия и прохождение нормализации 16 представителями НВФ "Ахрар-аш-Шам".

В Минобороны добавили, что за сутки подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта "Умм-Шаршух" провинции "Хомс" к режиму прекращения боевых действий в зоне деэскалации "Хомс".

Также подчеркивается, что российские саперы ведут очистку дорог и прилегающих к ним зданий на подъезде в город.

"В течение суток проверено и разминировано 3,5 километров дорог, 81 здание и 21 гектар территории города. При этом обнаружено и уничтожено 900 взрывоопасных предметов, из них промышленного производства — 694 штук" — добавили в ведомстве.