Президент Сирии встретился с делегацией российских бизнесменов

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад на встрече с делегацией российских чиновников экономического сектора и представителями крупного бизнеса заявил о важной роли РФ в восстановлении САР после многолетнего кризиса, сообщает агентство SANA.

Делегация во главе с замминистра энергетики РФ Кириллом Молодцовым встретилась в воскресенье с министром водных ресурсов САР Набилем аль-Хассаном, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества двух стран.

Асад на встрече с делегацией, в составе которой также главы и представители крупных российских компаний, обсудил стратегические отношения двух стран и важность их укрепления, особенно в сферах добычи нефти и газа, фосфатов, транспорта и производства лекарств. Также стороны подчеркнули важность создания инструментов для ускорения восстановления инфраструктуры страны.

"Асад подчеркнул… что естественным является участие стран, вставших на сторону Сирии в борьбе с терроризмом, в процессе ее восстановления", — сообщает агентство.

В свою очередь, глава делегации РФ Молодцов заявил, что российские компании намерены воспользоваться большими возможностями в сфере восстановления САР в интересах обеих стран.

На встрече присутствовали также генсек совета министров, замминистра иностранных дел Сирии и посол РФ в Дамаске, отмечает агентство.