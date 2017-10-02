Киргизия готова рассмотреть вопрос об отправке контрактников в Сирию

Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре. 20 сентября 2017

Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре. 20 сентября 2017

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Киргизия не получала официальных предложений об отправке своих военных в зоны деэскалации в Сирии, Бишкек мог бы рассмотреть возможность направления туда контрактников, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Киргизии Сапар Исаков.

Летом этого года представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российская сторона выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что РФ ведет переговоры с этими двумя странами по отправке их военных в Сирию.

"Официальных предложений (об отправке военных в Сирию – прим. ред.) мы не получали. Но если предположить, что мы получим официальное предложение, то естественно, этот вопрос необходимо рассматривать в рамках ОДКБ и принимать какое-то решение. И, видимо, иметь определенное решение в рамках СБ ООН. Но при этом я хотел бы подчеркнуть, что мы не можем направлять наших военных. Мы бы могли рассмотреть возможность направления контрактников", — сказал он.

Исаков сообщил, что данная тема в Киргизии не обсуждается, решение об этом должен принимать парламент страны.

"Эта тема не поднимается и не обсуждается. Кроме того, я хотел подчеркнуть, такое решение должен принимать парламент нашей страны", — сообщил он.

Полную версию интервью читайте на сайте www.ria.ru в 11.00

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