Российские специалисты запустят мукомольный завод в Хомсе к концу года

ХОМС (СИРИЯ), 2 окт — РИА Новости. Российские специалисты до конца 2017 года запустят крупнейший в Сирии мукомольный завод в провинции Хомс, рассказал журналистам директор проекта с российской стороны Магомед Мазукбазов.

"Это полностью автоматизированная мельница. Монтажные работы завершим к новому году. Комбинат будет перерабатывать 600 тонн зерна в сутки", — уточнил он.

Контракт с российскими специалистами правительство Сирии заключила еще в 2015 году. Тогда этот район находился в зоне боевых действий, и работать нашим инженерам приходилось под прикрытием сирийских солдат и бронетехники. "Сейчас все спокойно. Намного спокойнее, чем три года назад. Тогда здесь вообще не разрешали больше двух часов оставаться на одном месте", — рассказал Мазукбазов.

Работы на комбинате завершены на 85%, сейчас там идет установка и отладка оборудования. После завершения строительства комбинат войдет в объединенную сеть мукомольных предприятий Сирии, сообщил журналистам ее директор Хекмат Аббас. "В планах восстановление пятидесяти объектов сети", — добавил он.

По словам Аббаса, для правительства Сирии мукомольный завод в Хомсе является важнейшим стратегическим объектом, поскольку страна планирует вернуться к самообеспечению зерном после освобождения от боевиков долины реки Евфрат.

До войны Сирия выращивала и перерабатывала до 10 миллионов тонн пшеницы твердых сортов в год. Это хватало на удовлетворение внутреннего спроса и на экспортные поставки. Сейчас производство упало почти на 60%, а потребности страны частично покрывают поставки зерна из России.

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