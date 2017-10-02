Российские специалисты запустят мукомольный завод в Хомсе к концу года

ХОМС (СИРИЯ), 2 окт — РИА Новости. Российские специалисты до конца 2017 года запустят крупнейший в Сирии мукомольный завод в провинции Хомс, рассказал журналистам директор проекта с российской стороны Магомед Мазукбазов.
"Это полностью автоматизированная мельница. Монтажные работы завершим к новому году. Комбинат будет перерабатывать 600 тонн зерна в сутки", — уточнил он.
Работы на комбинате завершены на 85%, сейчас там идет установка и отладка оборудования. После завершения строительства комбинат войдет в объединенную сеть мукомольных предприятий Сирии, сообщил журналистам ее директор Хекмат Аббас. "В планах восстановление пятидесяти объектов сети", — добавил он.
До войны Сирия выращивала и перерабатывала до 10 миллионов тонн пшеницы твердых сортов в год. Это хватало на удовлетворение внутреннего спроса и на экспортные поставки. Сейчас производство упало почти на 60%, а потребности страны частично покрывают поставки зерна из России.
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