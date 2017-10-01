В Москве умер полковник, получивший ранение в Сирии

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российский полковник Валерий Федянин, получивший ранение в Сирии, скончался в госпитале в Москве, сообщили в Минобороны.

В Минобороны пояснили, что 22 сентября полковник Валерий Федянин занимался доставкой гуманитарной помощи в сирийской провинции Хама. "Под автомобилем, на котором следовал российский офицер, террористами был подорван фугас. В результате взрыва Валерий Федянин получил множественные ранения", — добавили в ведомстве.

Полковник был доставлен из Сирии в главный военный клинический госпиталь Минобороны России.

"Военные медики до последнего боролись за жизнь Валерия Федянина, но спасти его не удалось", — отметили в Минобороны.

Похороны командира 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота полковника Валерия Федянина состоятся во вторник или в среду, сообщили РИА Новости в ассоциации ветеранов морской пехоты "Спутник".

Ранее в сентябре сообщалось о гибели в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Он помогал правительственным вооруженным силам в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора и был смертельно ранен в результате разрыва мины.