Минэнерго может работать вместе с Сирией в области водного хозяйства

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов в ходе визита в Дамаск заявил, что Россия рассматривает совместные с Сирией проекты в области водного хозяйства, передает агентство САНА.

По данным агентства, Молодцов провел встречу с министром водных ресурсов САР Набилем аль-Хассаном, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества двух стран и развития отношений в области водного хозяйства.

Сирийский министр ознакомил делегацию из РФ с планами по постройке двух водоочистительных заводов в провинциях Латакия и Хама.

Как сообщает агентство, Молодцов заявил, что Москва готова провести необходимые исследования, оценить имеющиеся ресурсы; на первом этапе в Сирию будет направлена группа технических специалистов для проведения необходимых работ.

Сейчас проекты находятся на стадии обсуждения, окончательное решение по ним будет принято на заседании российско-сирийской межправкомиссии 9-10 октября.

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