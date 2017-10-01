Источник сообщил об ожесточенных боях за город Карьятейн в Хомсе

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 1 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* атакуют город Карьятейн в провинции Хомс. Сирийская армия и союзные силы ведут ожесточенные бои с террористами на окраине города, сообщил РИА Новости источник в ополчении на месте.

"Боевики ИГ* предпринимают попытки штурма Карьятейн. Армия и союзные силы ведут бои на его окраинах. Обстановка тяжелая", — рассказал собеседник агентства.

Город Карьятейн расположен на правительственной трассе между Дамаском и Пальмирой, в 120 километрах от сирийской столицы и приблизительно такое же расстояние до Пальмиры.

Правительственные войска При поддержке ВКС РФ освободили Карьятейн от ИГ весной 2016 года. Террористы удерживали населенный пункт держа в заложниках 168 христианских жителей, угрожая казнить пленных если армия и ополчения начнут штурм города. На протяжении шести месяцев христиан из Карьятейн освобождали небольшими группами, после чего город был окружен и взят штурмом.

*Террористическая организация, запрещена в России

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