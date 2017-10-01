В Алеппо открыли мемориальный камень в память о погибших военных

АЛЕППО (Сирия), 1 окт — РИА Новости. В сирийском городе Алеппо состоялось торжественное открытие мемориального камня в память о погибших в борьбе с терроризмом российских и сирийских военных.

Монумент установлен на площади, которая ранее называлась "Телефон Гавай", что в переводе с арабского означает "телефонная антенна". Площадь была названа так в честь находившегося здесь во время первой мировой войны телефонного узла турецких и немецких войск. Теперь она переименована в "Площадь сирийско-российской дружбы".

По словам командира 30-й дивизии республиканской гвардии Сирии дивизионного генерала Зейна Али Салеха, сирийская армия добилась успеха в борьбе с терроризмом благодаря поддержке российских военных. "На сирийской земле, в совместной битве с международными террористами перемешалась кровь российских и сирийских военнослужащих. Всесторонняя поддержка России стала причиной того, что мы одерживаем победу на всех фронтах. Сирийский народ и руководство никогда не забудет этих жертв, мы вспоминаем сегодня тех генералов, офицеров и солдат, которые отдали свою жизнь под Дейр-эз-Зором, Дамаском, Хомсом, в Алеппо. Они стали символом героизма и останутся в памяти нашего народа навечно", — сказал он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Российские военные принимают участие в нем на стороне правительственных сил с осени 2015 года, оказывая воздушную поддержку Сирийской Арабской Армии в ее противодействии с террористическими группировками. В боевых действиях в Сирии задействованы ВКС, ВМФ и войска сил специальных операций. Это первая зарубежная кампания российской армии за пределами бывшего СССР.

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