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Война в Сирии
Война в Сирии

Минобороны России отчиталось об успехах в борьбе с террористами в Сирии

23:4830.09.2017
(обновлено: 23:50 30.09.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкАвиаудары ВКС РФ по объектам террористов в Сирии. 30 сентября 2017Авиаудары ВКС РФ по объектам террористов в Сирии. 30 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Минобороны России сообщило в субботу о провале попытки наступления террористических группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"* на востоке и западе Сирии.

Удар Военно-космических сил России по позициям ИГ у Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Два года русского оружия в Сирии
Боевики предпринимали попытки атаковать на протяжении последней недели, однако их вылазки на позиции сирийских войск в провинциях Идлиб и Дейр эз-Зор были успешно нейтрализованы при поддержке авиации ВКС России. Нападавшие боевики уничтожены, рассказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, обе террористические группировки понесли самые серьезные потери за последние несколько месяцев.

Видео ударов ВКС по объектам боевиков в Сирии опубликовано на официальной странице Минобороны в Facebook. Позже ведомство разместило в Twitter еще три ролика — на них также видны удары российской авиации.

"Успешным действиям сирийских войск на земле способствовала активная вооруженная поддержка "на земле" со стороны вооруженных формирований, присоединившихся к процессу примирения в провинциях Алеппо, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра", — отметил Конашенков.

Сирийские военные продолжают операцию по деблокированию Дейр-эз-Зора. Архивное фото
© Sputnik
Последние оплоты ИГ*: в Сирии начался завершающий этап войны с террористами
Генерал также привел цифры по результатам точных ракетно-авиационных ударов Воздушно-космических сил России с 19 по 29 сентября.

"Подтвержденные потери террористов составили 2 тысячи 359 боевиков убитыми и около 2,7 тысячи ранеными. Среди них 16 полевых командиров различных уровней и более 400 экстремистов, выходцев из России и стран СНГ", — подчеркнул он.

Уничтожено 67 опорных пунктов, 27 танков, 21 установка реактивных систем залпового огня, 149 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами ДШК ("тачанок"), 17 "джихад-мобилей" и 51 склад боеприпасов.

Сейчас сирийские войска при поддержке ВКС России завершают операцию по окружению вторгшейся с территории Ирака крупной группировки боевиков ИГ* на востоке провинции Дейр эз-Зор.

Два года операции ВКС в Сирии

Ровно два года назад, 30 сентября 2015 года, Россия начала операцию ВКС в Сирии по запросу сирийских властей для борьбы с терроризмом. Совет Федерации разрешил использовать Вооруженные силы России за рубежом, и в тот же день группировка Воздушно-космических сил перелетела на аэродром Хмеймим сирийской провинции Латакия.

За это время российские ВКС России совершили более 23 тысяч боевых вылетов, нанесли 77 тысяч авиаударов, уничтожили 28 тысяч боевиков и обширную инфраструктуру ИГ*. При этом сирийская правительственная армия освободила 87% территории страны и близка к полной победе над противником.

Вид на район Джафра в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Как заявил в интервью РИА Новости сирийский эксперт по военным и стратегическим вопросам Омар Марабуни, до вмешательства ВКС армия контролировала только 15% страны. При этом помощь России не ограничилась военным аспектом: Марабуни отметил политическое, экономическое и социальное измерение.

Политическое измерение, по его словам, началось с освобождения Алеппо и продолжилось освобождением Пальмиры и астанинским процессом. При этом созданные по итогам астанинского процесса зоны деэскалации позволили ограничить районы столкновений и сосредоточить усилия на освобождении нефтеносных районов на востоке страны.

К социальному измерению российской поддержки эксперт отнес центр примирения враждующих сторон в Хмеймиме.

Политическая и дипломатическая роль

Дым после авиаудара сил коалиции в Ракке. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
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Урегулирование сирийского кризиса Россия дополнила успехами в дипломатической и политической сфере, заявил РИА Новости военный эксперт бригадный генерал Абдель-Маджид Абдель-Хамид.

"Российская политическая и дипломатическая позиция по Сирии, выразившаяся в применении вето шесть раз (в Совбезе ООН), не позволила США и НАТО нанести удар по стране", — сказал он. Генерал также отметил организаторскую роль России в переговорах по мирному урегулированию кризиса в Астане и Женеве. По его словам, Россия убедила "все страны, поддерживающие террористов, отойти от своих позиций".

"Россия проникла в сердца к почти всем сирийцам, когда стало ясно, что основная цель ее вмешательства — это прекращение кровопролития и создание условий для примирения сирийцев", — отметил Абдель-Хамид.

Конец терроризму в Сирии

Военные США занимают позиции возле деревни Дарбасия, Сирия
© AFP 2017 / Delil Souleiman
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Глава Ассирийской демократической партии Сирии Нинос Ишо считает, что конец терроризму в Сирии может прийти уже в следующем году.

"При таком темпе, который набирают Россия и сирийская армия с союзниками в борьбе с терроризмом, мы окажемся в следующем году перед концом эры терроризма в Сирии, особенно в случае американско-российского договора", — заявил Ишо.

Он отметил, что российское вмешательство в сирийский кризис заставило США и их союзников считаться с российским военным присутствием и продвинуло вперед мирные переговоры по сирийскому урегулированию в Астане и Женеве.

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Два года операции российских ВКС в Сирии
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