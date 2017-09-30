Сирийский генерал отметил вклад России в разрешении военного конфликта

ДАМАСК, 30 сен — РИА Новости. Россия играет не только военную роль в урегулировании сирийского кризиса, но также дополнила ее успехами в дипломатической и политической сфере, заявил РИА Новости военный эксперт бригадный генерал Абдель-Маджид Абдель-Хамид.

Ровно два года назад, 30 сентября 2015 года, Россия начала операцию ВКС в Сирии по запросу сирийских властей для борьбы с терроризмом.

"Российская политическая и дипломатическая позиция по Сирии, выразившаяся в применении вето шесть раз (в Совбезе ООН), не позволила США и НАТО нанести удар по стране", — сказал сирийский эксперт.

Он также отметил организаторскую роль РФ в переговорах по мирному урегулированию кризиса в Астане и Женеве.

"У нее большая роль в успехе этих переговоров, или, по крайней мере, в убеждении стран, поддерживающих оппозицию, отправить делегации, и усилия продолжаются в этом направлении", — отметил генерал.

По его словам, Россия убедила "все страны, поддерживающие террористов, отойти от своих позиций".

Как оценил бригадный генерал, благодаря российской военной поддержке армия контролирует 85% территории страны. Он отметил также российскую гуманитарную помощь.

"Россия проникла в сердца к почти всем сирийцам, когда стало ясно, что основная цель ее вмешательства — это прекращение кровопролития и создание условий для примирения сирийцев", — отметил он.

Он подчеркнул, что участие РФ в сирийском вопросе по запросу Дамаска связано с двумя основными принципами — защитой суверенитета сирийского государства в соответствии с уставом ООН и борьбой против международного терроризма.

По словам генерала, сирийский народ "не забудет вклад РФ в борьбу с мировым терроризмом" и "избавление Сирии от убийц и преступников, которых поддержали арабы и Запад".

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