Российские саперы обезвредили около четырех тысяч мин в Дейр-эз-Зоре

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ во время разминирования Дейр-эз-Зора. 29 сентября 2017

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ во время разминирования Дейр-эз-Зора. 29 сентября 2017

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 30 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сводный отряд российских саперов обезвредил около четырех тысяч мин и самодельных взрывных устройств за первые дни работы в районе авиабазы и в освобожденных районах Дейр-эз-Зора, сообщил РИА Новости источник в штабе операций города.

"Порядка четырех тысяч мин и взрывных предметов обезврежено. В районе аэродрома — порядка 1,5 тысячи. Найден и уничтожен самодельный 160-миллиметровый миномет и 20 мин к нему", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, российские саперы разминируют дороги и жилые кварталы. Уже проверены порядка четырех-пяти гектаров территории.

Ранее источник сообщил, что саперы разминировали два тоннеля, прокопанных боевиками террористической группировки "Исламское государство"* под трассой между городом Дейр-эз-Зор и аэродромом.

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Специалисты используют новейшую технику, включая робота разминирования со съемным оборудованием "Уран-6" и миноискатели "Коршун-3М" и "ИМП С-2". Также в распоряжении саперов бронеавтомобили "Рысь" и "Тайфун".

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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