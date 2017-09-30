Минобороны опубликовало видео ударов по "Джебхат ан-Нусре"* и ИГ* в Сирии

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Минобороны России опубликовало в Facebook видеозапись ударов ВКС по объектам боевиков террористических группировок "Джебхат-ан-Нусры"* и ИГ* в Сирии.

На 12-секундном видео запечатлен удар ВКС по объектам инфраструктуры террористов. Позже ведомство разместило в Twitter еще три ролика — на них также видны удары российской авиации.

#СИРИЯ Уничтожено 67 опорных пунктов, 27 танков, 21 РСЗО, 149 автомобилей с пулеметами ДШК, 17 "джихад-мобилей" и 51 склад боеприпасов pic.twitter.com/UTi6j9CS2L — Минобороны России (@mod_russia) 30 сентября 2017 г.

Ранее в Минобороны сообщили, что продолжавшиеся на протяжении последней недели попытки наступления "Джебхат ан-Нусры"* и ИГ* на западе и востоке Сирии завершились провалом. При помощи ВКС РФ вылазки боевиков в провинциях Идлиб и Дейр-эз-Зор были успешно нейтрализованы. Боевики понесли самые серьезные потери за последние месяцы.

#СИРИЯ Среди них 16 полевых командиров различных уровней и более 400 экстремистов, выходцев из России и стран #СНГ pic.twitter.com/kBWCjCbsgg — Минобороны России (@mod_russia) 30 сентября 2017 г.

В результате ударов ВКС с 19 по 29 сентября подтвержденные потери боевиков составили 2 359 убитыми и около 2,7 тысячи ранеными. Среди них — 16 полевых командиров различных уровней и более 400 экстремистов, выходцев из России и стран СНГ. Уничтожены 67 опорных пунктов, 27 танков, 21 установка реактивных систем залпового огня (РСЗО), 149 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами ДШК ("тачанок"), 17 "джихад-мобилей" и 51 склад боеприпасов.

Сейчас сирийские войска при поддержке ВКС завершают операцию по окружению и уничтожению вторгшейся с территории Ирака крупной группировки (более 1,5 тысячи) боевиков ИГ* на востоке Дейр-эз-Зора.

​* Террористическая организация, запрещена в РФ