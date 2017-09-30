Минобороны заявило о провале наступления "Джебхат ан-Нусры"* и ИГ* в Сирии

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Попытки наступления, которые боевики "Джебхат ан-Нусры"* и ИГ* предпринимали на западе и востоке Сирии в последние недели, завершились провалом — террористы понесли самые серьезные потери за последние месяцы, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Скоординированные по времени и направлениям ударов вылазки боевиков на позиции сирийских войск в провинциях Идлиб и Дейр-эз-Зор при поддержке авиации ВКС России были успешно нейтрализованы, а нападавшие боевики уничтожены", — сказал он.

Эти потери стали для обеих группировок самыми серьезными за последние несколько месяцев, подчеркнул представитель Минобороны.

Значительный урон боевому потенциалу террористов нанесли действия российской авиации — в результате ударов ВКС за десять дней были уничтожены 2359 боевиков, в том числе 16 полевых командиров и более 400 экстремистов — выходцев из России и стран СНГ. Кроме того, еще порядка 2,7 тысячи человек террористы потеряли ранеными.

Также уничтожено 67 опорных пунктов, 27 танков, 21 установка реактивных систем залпового огня, 149 автомобилей, оснащенных пулеметами, 17 "джихад-мобилей" и 51 склад боеприпасов.

По словам Конашенкова, что успешным действиям сирийских войск способствовала активная поддержка со стороны вооруженных формирований, перешедших на сторону правительственных сил в провинциях Алеппо, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Сейчас сирийские войска при поддержке ВКС завершают операцию на востоке провинции Дейр-эз-Зор по окружению и уничтожению крупной группировки ИГ*, вторгшейся из Ирака, заключил Конашенков.

* Террористические организации, запрещенные в России.

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