ВКС уничтожили более двух тысяч боевиков в Сирии за десять дней

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В результате ударов ВКС РФ в Сирии с 19 по 29 сентября подтвержденные потери боевиков составили 2 359 убитыми и около 2,7 тысячи ранеными, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате точных ракетно-авиационных ударов ВКС России с 19 по 29 сентября подтвержденные потери террористов составили 2 359 боевиков убитыми и около 2,7 тысячи ранеными. Среди них 16 полевых командиров различных уровней и более 400 экстремистов, выходцев из России и стран СНГ. Уничтожено 67 опорных пунктов, 27 танков, 21 установка реактивных систем залпового огня (РСЗО), 149 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами ДШК ("тачанок"), 17 "джихад-мобилей" и 51 склад боеприпасов", — сказал он.

Конашенков отметил, что сейчас сирийскими войсками при поддержке ВКС России завершается операция по окружению и уничтожению вторгшейся с территории Ирака крупной группировки (более 1,5 тысячи) боевиков ИГИЛ* на востоке провинции Дейр эз-Зор.

*Террористическая организация, запрещена в России

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