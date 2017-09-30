В группе "Хмеймим" отметили вклад России в борьбу с терроризмом в Сирии

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российская поддержка сирийскому правительству позволила Дамаску предпринять реальные шаги, направленные на борьбу с терроризмом в стране, заявил РИА Новости представитель группы внутренней сирийской оппозиции "Хмеймим" Маис Криде.

Два года назад Россия объявила о начале операции ВКС РФ по борьбе с террористами в Сирии. За это время российской авиации совместно с сирийской армией удалось остановить наступление "Исламского государства"*, освободить обширные территории страны от боевиков (одна их самых значимых побед – установление контроля над Алеппо) и предотвратить развал страны.

"Мы смотрим на российскую армию как на друга, мы так считаем, потому что благодаря поддержке этого друга теперь мы теперь делаем реальные шаги по борьбе с терроризмом. Нам нужно поздравить друг друга с тем, что нам помогает Россия и ее военные. Они прибыли, чтобы помочь нам бороться с терроризмом. Мы очень благодарны и сожалеем в связи с гибелью российского генерала, который потерял жизнь, защищая Сирию и целый мир от терроризма", — сказал он.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт между правительственными войсками и отрядам боевиков различных вооруженных формирований. Самые активные из них — боевики "Исламского государства"* и "Джебхат ан-Нусры"*.

30 сентября 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к РФ с просьбой об оказании военной помощи. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации предложение о принятии постановления о согласии на использование контингента Вооруженных сил России за рубежом. Совет Федерации единогласно поддержал обращение президента. Военной целью операции была заявлена воздушная поддержка сирийских правительственных сил в их противодействии террористической группировке "Исламское государство"*.

Самолеты российских Воздушно-космических сил (ВКС) в этот же день приступили к проведению воздушной операции с нанесением точечных ударов по наземным целям террористов группировки ИГ* на территории Сирии. Для координации борьбы с ИГ* в Багдаде был создан информационный центр, в работе которого принимают участие Россия, Ирак, Иран и Сирия. Его задача — сбор, обработка, обобщение и анализ данных об обстановке в регионе, а также распределение информации и оперативная ее передача генеральным штабам стран-участниц.

* Террористическая группировка, запрещена в РФ