Россия и Турция зафиксировали за сутки 18 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские и турецкие представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки по 9 нарушений режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 9 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — 2, Хомс — 4, Деръа — 1, Латакия — 2. Турецкой частью представительства зафиксировано 9 нарушений в провинциях: Алеппо — 6, Хама — 1, Дамаск — 2", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Подчеркивается, что медицинская помощь в течение суток оказана 57892 местным жителям.

Ведомство сообщает, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2239. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.

*Террористическая организация, запрещена в России

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