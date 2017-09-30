Россия и Турция зафиксировали за сутки 18 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские и турецкие представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки по 9 нарушений режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
Подчеркивается, что медицинская помощь в течение суток оказана 57892 местным жителям.
Ведомство сообщает, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2239. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.
*Террористическая организация, запрещена в России
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