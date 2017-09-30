Сирийская армия отбила атаку ИГ* на главный путь снабжения Дейр-эз-Зора

Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре. 20 сентября 2017

Сирийская армия и бойцы народного ополчения во время наступления в районе Джафра в Дейр-эз-Зоре. 20 сентября 2017

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 30 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийские правительственные войска и союзные силы отбили мощную атаку боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на трассу Дейр-эз-Зор — Пальмира, главный путь снабжения осажденного города, сообщил РИА Новости источник в штабе операций города.

"Боевики предприняли попытку отрезать трассу в районе населенного пункта Аш-Шуля между Дейр-эз-Зор и Ас-Сухне. В результате ожесточенных боев террористы понесли потери и отступили", — рассказал собеседник агентства.

Южная трасса, ведущая от Пальмиры в Дейр-эз-Зор, является главным путем снабжения недавно осажденного города. По ней в город ежедневно прибывают колонны с продовольствием и медикаментами, а также колонны сирийского Красного Полумесяца и Креста с гуманитарными грузами.

Передовые отряды сирийской армии 5 сентября прорвали трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зор с западного направления и практически сразу перешли в наступление на восточных окраинах города. Прорвав окружение базы ВВС, 10 сентября правительственные войска прорвали кольцо ИГ* на главном южном въезде в Дейр-эз-Зор, обеспечив безопасность трассы, идущей из Пальмиры. После, выбив террористов со стратегических высот на юго-западе города, армии САР удалось выйти к западному берегу реки Евфарт и форсировать ее, тем самым вытесняя отряды террористов в направлении иракской границы и создавая кольцо вокруг захваченных ИГ* жилых кварталов Дейр-эз-Зор.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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