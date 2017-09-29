СПЧ ООН завершил 36-ю сессию принятием 34 резолюций, в том числе по Сирии

ЖЕНЕВА, 29 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет ООН по правам человека завершил в Женеве 36-ю сессию, приняв 34 резолюции, в том числе по ситуации в Сирии, Йемене, Бурунди и Мьянме.

Тридцать шестая сессия СПЧ проходила с 11 по 29 сентября в Женеве. На ней, в частности, были представлены доклады о ситуации с правами человека на Украине, в Сирии, Бурунди, Мьянме, в Центральной Африканской Республике, Венесуэле и в других странах. Также был заслушан доклад спецдокладчика по односторонним ограничительным мерам по итогам его визита в Россию.

По итогам сессии страны СПЧ согласовали 34 резолюции, в том числе, по ситуации в Сирии, Йемене и Бурунди, продлили мандат миссии в Мьянме и мандат спецдокладчика по влиянию санкций на права человека. Резолюции СПЧ не являются обязательными и носят рекомендательный характер.

Новая, 37-я сессия СПЧ пройдет с 26 февраля по 23 марта 2018 года.

Новая резолюция по Сирии



Резолюцию по Сирии представила группа стран: Франция, Германия, Италия, Иордания, Кувейт, Марокко, Катар, Саудовская Аравия, Турция, Великобритания и США. В ней, в частности, говорится о том, что на стороне Дамаска воюют "иностранные боевики-террористы и иностранные организации", а власти Сирии совершают военные преступления, а также действия, которые могут расцениваться как преступления против человечности. Также в резолюции содержится прямое обвинение в том, что в Хан-Шейхуне 4 апреля зарин был применен сирийскими ВВС. При этом авторы документа призывают Дамаск к сотрудничеству с ООН и требуют "чтобы сирийские власти в полной мере сотрудничали с Советом по правам человека и Комиссией по расследованию путем предоставления ей немедленного, полного и беспрепятственного доступа ко всей территории Сирийской Арабской Республики".

Согласно документу, к 37-й сессии СПЧ в марте 2018 года совместно с Комиссией по расследованию в САР должна быть создана дискуссионная группа высокого уровня для обсуждения вопроса о нарушениях прав человека детей в Сирии, где будут обсуждаться нападения на школы и больницы, а также отказ в доступе к гуманитарной помощи.

Резолюцию поддержали 27 из 47 стран-членов СПЧ, против высказались семь стран. Россия и Сирия не являются членами Совета ООН по правам человека, однако неоднократно высказывались против подобных резолюций СПЧ.

Миссию в Мьянме продлили



Документ по Мьянме касается продления мандата комиссии по поиску фактов в связи с развитием ситуации вокруг народности рохинджа из штата Рокхайн. В тексте, в частности, содержится постановление продлить мандат независимой международной миссии по установлению фактов и требование к ней представить в устном виде обновленную информацию по ситуации в стране после массового исхода народности рохинджа в Бангладеш. Как ожидается, письменный доклад миссия представит на 39-й сессии СПЧ летом 2018 года и на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в будущем сентябре.

По Йемену создадут экспертную комиссию



Резолюция по ситуации в Йемене была представлена совместно Бельгией, Канадой, Ирландией, Люксембургом и Голландией. В ней страны потребовали от Верховного комиссара ООН по правам человека создать Группу выдающихся международных и региональных экспертов на срок в 1 год с возможностью возобновления мандата, которая бы наблюдала за ситуацией с правами человека в Йемене, изучала все подозрения на их нарушения и нарушения международного законодательства, совершенные всеми сторонами с 2014 года, определяла факты и обстоятельства, а также, где возможно, виновных в преступлениях.

Резолюция была принята без голосования. В своем заявлении делегация Йемена также согласилась с текстом документа.

Комиссия по Бурунди продолжит работу



В резолюции по Бурунди, предложенной Евросоюзом, страны СПЧ выразили озабоченность информацией из доклада Комиссии по расследованию событий в Бурунди, в котором перечисляются массовые нарушения прав человека в стране, которые в ряде случаев могут быть расценены как преступления против человечности. Авторы резолюции продлили мандат Комиссии и потребовали от Бурунди в полном объеме сотрудничать с ней, разрешать ей посещать страну и предоставлять ей всю информацию, необходимую для выполнения ее мандата

В резолюции содержатся также рекомендации для Генеральной Ассамблеи ООН передать доклад Комиссии по расследованию событий в Бурунди "в соответствующие структуры ООН для его рассмотрения и принятия соответствующих мер".

Резолюцию поддержали 22 из 47 стран-членов СПЧ.