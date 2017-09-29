Стратегия несостоятельна: МИД России жестко ответил Вашингтону по Сирии

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. МИД России считает стратегию Вашингтона по борьбе с ИГ* полностью несостоятельной, заявил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Олег Сыромолотов, курирующий антитеррористическое сотрудничество.

Сыромолотов привел в пример произошедшее в Сирии год назад, когда коалиция США самолетами "утюжила" позиции сирийской армии под Дейр-эз-Зором, тем самым позволив боевикам "разрезать надвое" оборону правительственных сил.

"Указываем Вашингтону на полную несостоятельность его антиигиловской стратегии", — заявил дипломат.

Подпитка ИГ*

Сыромолотов рассказал, что ИГ* и другие террористические группировки по-прежнему получают поддержку извне, несмотря на предпринимаемые ООН меры.

По его словам, "дело не только в неких собственных ресурсах этого пресловутого "террористического интернационала" – террористы получают оружие, боеприпасы и военную технику. "Иначе как игиловцы могли бы на протяжении стольких лет противостоять регулярным вооруженным силам нескольких государств?" — отметил он.

По словам дипломата, все эти факты фиксируются российской стороной. При этом речь идет не только о финансовых и технических "вливаниях", но и о "политическом прикрытии террористов и экстремистов, использовании проблематики антитеррора для реализации циничных политических и геополитических целей".

Кто в выигрыше

Действия коалиции создают впечатление, что Вашингтон не хочет допускать разгрома "Исламского государства"* правительственными войсками Сирии, действующими при поддержке ВКС, заявил Сыромолотов.

"Прямо говорим американским коллегам: мы предлагаем вам координацию и взаимодействие в борьбе с террористами в Сирии – вы отказываетесь. Кто остается в выигрыше? ИГИЛ*", — сказал дипломат.

Он также назвал абсурдной ситуацию, при которой внешняя сила, присутствующая на сирийской территории незаконно, без согласия Дамаска, начинает определять географические рамки для действий правительственных войск, которые пытаются освободить свою страну от террористов.

Кампания "против русских" на Западе

Сыромятников заявил, что на Западе развернулась кампания по очернению действий ВКС в Сирии, "вплоть до оправдания действий террористов "против русских". Это играет на руку террористам, способствует радикализации общественных настроений, подстрекает к терактам, подчеркнул он.

Как отметил Сыромолотов, "хорошо, что наконец-то у наших партнеров – скажу это с долей определенного оптимизма – начнет появляться ощущение той грани, где уж точно нет и не должно быть места для пресловутых "двойных стандартов" в антитерроре".

Попытки США замедлить окончательную ликвидацию террористического очага в Сирии будут пресекаться, пообещал Сыромолотов. "Мы жестко отводили и будем отводить попытки США воспрепятствовать быстрой и окончательной ликвидации террористического очага в Сирии, замедлить наступление правительственных сил", — заявил он. При этом дипломат не уточнил, как именно российская сторона отводит подобные попытки со стороны Вашингтона.

Гуманитарная катастрофа

Действия коалиции США стали одной из непосредственных причин гуманитарной катастрофы в Мосуле и в Ракке, считает Сыромолотов.По его словам, такая ситуация сложилась из-за отсутствия "действенных срочных мер по подвозу гумпомощи и созданию коридоров для эвакуации гражданского населения", а также "хронических" ошибок со стороны американской авиации, включая нанесение ударов по гражданским объектам".

При этом дипломат напомнил, что Россия оказывает на системной основе гуманитарную помощь пострадавшему жителям Сирии и активно подключает международное сообщество к восстановлению мирного уклада жизни на территории страны.

Нельзя останавливаться на полпути

По мнению Сыромолотова, диалог с Вашингтоном по борьбе с терроризмом зависит от намерений американской стороны бороться с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*. Россия, по его словам, готова "к продолжению работы с американцами в интересах урегулирования сирийского конфликта".

Сыромолотов также рассказал о том, от чего зависит численность российских войск в Сирии. По его словам, "вопросы качественного и количественного состава группировки российских войск в Сирии" определяются поставленными боевыми задачами. Дипломат выразил уверенность, что Россия по-прежнему будет помогать сирийским правительственным силам в уничтожении террористов, поскольку "нельзя останавливаться на полпути".

Режим прекращения огня и деэскалация в Сирии не касаются террористических группировок ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"*, а также "союзных им отрядов террористов", напомнил Сыромолотов. "Решительная борьба с ними будет продолжена до полного очищения Сирии от террористической скверны", — заключил он.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Читайте полный текст интервью замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова >>

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

