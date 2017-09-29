Коалиция во главе с США сообщила о ликвидации трех главарей ИГ* в Сирии

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Трое высокопоставленных главарей запрещенной в России и других странах террористической организации "Исламское государство" (ИГ) были ликвидированы в результате авиаударов коалиции во главе с США 12-14 сентября.

"Коалиционные авиаудары 12-14 сентября уничтожили трех высокопоставленных главарей (ИГ*) около Аль-Маядина, Сирия", — говорится в заявлении коалиции.

*Террористическая группировка, запрещенная в России

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