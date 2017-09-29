Коалиция США признала вину в гибели 735 человек в результате авиаударов

РИА Новости. КОАЛИЦИЯ ВО ГЛАВЕ С США ПРИЗНАЛА ГИБЕЛЬ 50 ЧЕЛОВЕК В СИРИИ И ИРАКЕ ИЗ-ЗА АВИАУДАРОВ, ВСЕГО 735 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ ПРОТИВ ИГ — ЗАЯВЛЕНИЕ