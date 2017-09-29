Аудиозапись с обращением аль-Багдади говорит об агонии ИГ, уверен эксперт

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Появление аудиозаписи с записанным на ней, как утверждается, обращением лидера ИГ Абу-Бакра аль-Багдади свидетельствует об агонии "Исламского государства"*, заявил в пятницу РИА Новости российский специалист по исламскому радикализму, эксперт Института национальной стратегии религиовед Раис Сулейманов.

Собеседник агентства предположил, что подобные записи с "живым" главарем террористов могут появиться еще не раз, вне зависимости от того, жив ли в действительности аль-Багдади или же нет.

"Это всегда так: есть злодей, который должен как птица Феникс возрождаться", — отметил Сулейманов. Он напомнил, что подобным образом ранее не раз "вылезали из пепла" и другие уже похороненные предводители террористов — например, Усама бен Ладен, Шамиль Басаев, Доку Умаров.

В свою очередь председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов, комментируя появившуюся аудиозапись с обращением "живого" аль-Багдади, отметил, что "сложно ссылаться на подлинность этой информации".

"В последнее время мы видим, что очень много провокаций и в соцсетях, и в СМИ, идет много "фейковых" новостей, и не всегда понимаешь, где правда и где ложь", — сказал муфтий.

Летом в Минобороны России сообщили, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье Ракки, отметив, что информация еще проверяется. В коалиции во главе с США по борьбе с ИГ* ранее заявили, что не имеют доказательств смерти аль-Багдади и поэтому исходят из того, что он жив.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* иракском городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

*Запрещенная в России террористическая организация