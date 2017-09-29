ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 29 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Губернатор провинции Дейр-эз-Зор Мохаммед ас-Самра выразил благодарность сирийским властям и РФ за усилия в снятии блокады и оперативную гуманитарную помощь жителям.

"В первую очередь через ваше агентство мы бы хотели направить слова благодарности российскому народу и руководству страны во главе с президентом Владимиром Путиным. А также благодарность героям российских Вооруженных сил. Руководство России с самого начала конфликта и по сей день ни разу не отступилось от Сирии, начиная с применения права вето… Вопреки действиям другой стороны, которые прислали на сирийскую землю наемников, финансируют террористов и хотят разделить Сирию",- сказал ас-Самра РИА Новости.

Губернатор добавил, что ВКС РФ сыграли решающую роль, обеспечив путь наземным войскам для прорыва блокады Дейр-эз-Зора.

"Спустя 24 часа по указу господина президента Сирии Башара Асада были направлены продукты питания, а также была направлена гуманитарная помощь по линии сирийского Красного Полумесяца. Прибыли десятки колонн с продовольствием. Торговая компания, принадлежащая министерству внутренних дел, так же прислала несколько колонн овощей и фруктов, а также средств первой необходимости",- сказал Мохаммед ас-Самра.

Передовые отряды сирийской армии 5 сентября прорвали трехлетнюю блокаду Дейр-эз-Зора и практически сразу перешли в наступление на восточных окраинах города. Прорвав окружение базы ВВС, а после выбив террористов со стратегических высот на юго-западе, правительственным войскам удалось выйти к западному берегу реки Евфрат и форсировать ее, тем самым вытеснив отряды террористов в направлении иракской границы и создав кольцо вокруг захваченных террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) жилых кварталов Дейр-эз-Зора.

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